Хозяйственный суд Киева завершил рассмотрение дела о сносе надстройки жилищно-офисного комплекса на ул. Нижний Вал, 27-29. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Судебную власть Украины.

Иск о сносе самовольно построенной надстройки был подан в 2014 году Киевским городским советом как уполномоченным лицом на распоряжение земельным участком территориальной громады, на котором ведется незаконное строительство.



«27 ноября 2019 года Хозяйственным судом города Киева принято решение по делу №910/27779/14 по указанному иску, которым вменео в обязанность ответчику за свой счет снести самовольно сооруженную надстройку, построенную выше восьмого надземного этажа здания жилищно-офисного комплекса на ул. Нижний Вал, 27-29 в Подольском районе Киева», - говорится в сообщении.

Отмечается, что удовлетворяя исковые требования, суд исходил из того, что заказчик строительства - ООО «Патели лизинг» осуществляет самовольное строительство, поскольку надстройка в жилищно-офисном комплексе на указанном земельном участке строится без получения исходных данных и соответствующих разрешений на строительные работы, а также с существенным нарушением государственных строительных норм (ГСН), других государственных стандартов по вопросам строительства и вопреки положительным комплексным выводам государственной экспертизы ГП «Укргосстройэкспертиза».

26 ноября вице-президент Национального союза архитекторов Украины Елена Олийнык на пресс-конференции в КГГА относительно «дома-монстра» отметила, что земельный участок, на котором возведено здание, размещен по меньшей мере в пяти охранных зонах, в частности в центральном историческом ареале, и более того, примыкает к охранным зонам 17-ти памятников архитектуры или истории. По словам эксперта, на этой территории можно только осуществлять реконструкцию, реставрацию зданий и адаптировать новые постройки к общему историческому ансамблю. «Поэтому этажность его должна быть не выше окружающей существующей застройки. Этот же дом выходит за пределы существующей застройки минимум на 6-8 этажей», - подчеркнула Олийнык.

По ее словам, Национальный союз архитекторов Украины готов бесплатно разработать проект демонтажных работ лишних этажей.



Как известно, киевляне назвали новостройку на Подоле «монстром» и просили власти отреагировать на строительство, которое осуществляет ООО «Патели Лизинг» в историческом районе столицы. 17 декабря 2015 года Киевсовет отказал ООО «Патели Лизинг» в возобновлении договора аренды земельного участка для строительства жилищно-офисного комплекса на ул. Нижний Вал, 27-29 в Подольском районе и обязал компанию привести новостройку к утвержденным проектным нормам и в соответствии с архитектурно-строительными требованиями. Срок договора аренды истек 14 декабря 2015 года.

