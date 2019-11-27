Из Поташнянского лесничества Радомышльского района Житомирской области на этой неделе отправят 400 сосен для сборки главной елки Киева.

Заготовленные сосны показали журналистам во время пресс-тура в лесничество, сообщает Укринформ.

«На центральную новогоднюю елку мы заготовили 400 елок разных размеров - от метра до четырех в высоту. Их вырубали в течение трех дней и уже на этой неделе отправят в Киев. Возраст этих сосен от 2 до 10 лет», - рассказал лесничий Поташнянского лесничества государственного предприятия «Радомышльское лесоохотничье хозяйство» Юрий Целованский.

По его словам, заказчик предоставил трубы определенного диаметра, поэтому ствол каждой сосны обтесывали. Следовательно, это значительно упростит сборку главной елки.

«Например, голубой лентой обозначены деревья размером 2,5 метра, желтой – двухметровые, зеленой – трехметровые. Сосны устойчивы к холоду, поэтому праздничное новогодне-рождественское настроение в столице они обеспечат», - добавил лесничий.

Поташнянское лесничество поставляло елки для главной новогодней красавицы на протяжении 2003-2005 годов, а в этом году снова получило заказ из Киева.

Всего на Житомирщине этого года лесоводы могут реализовать 400 тыс. новогодних елок, которые растут на площади 700 га.

Главная елка Киева будет 30-метровой, а собирать ее будут из сосны и пихты, которые доставят из Винницкой и Житомирской областей.