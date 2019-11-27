Отопительный сезон в Новояворовске и Новом Роздоле начался, несмотря на ужасное состояние теплосетей и авральные сроки запуска ТЭЦ, сообщает Нафтогаз Тепло.

«Это сделали люди, которым почти полгода не платили зарплату», - говорится в сообщении.

«Мы обещали всем работникам обоих ТЭЦ выплатить за трудовой подвиг премию в размере двух должностных окладов. Они это сделали, и мы выполняем свои обещания», - заявили в компании.

Как сообщал ForUm, с четверга, 21 ноября, начали подачу теплоносителя в дома жителей города Новояворовск.

В городах Новояворовск и Новый Раздол объявили чрезвычайную ситуацию из-за срыва отопительного сезона. Проблемы с отоплением начались после того, как НАБУ разоблачило два теплогенерирующих предприятия, принадлежащие братьям Дубневичам, в хищении газа на сумму 1,5 миллиарда гривен. Тогда же суд арестовал эти предприятия, а государственное агентство АРМА передало их в управление ЧП «Гарант Энерго М» - фирме, которую выбрали на конкурсе. Однако новый управляющий не справился с функциями, поскольку возникли проблемы с кадрами, а часть оборудования демонтировали предыдущие владельцы.