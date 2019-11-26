Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством САП осуществляют обыски в помещениях Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
Следственное действие санкционировано, сообщает пресс-служба НАБУ.
Оно осуществляется в рамках расследования возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Главного управления МВД Украины во Львовской обл. при строительстве жилья для правоохранителей.
Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст.364 УК Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2019 года.
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