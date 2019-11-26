Украинский бизнесмен Игорь Коломойский «не является президентом Украины», заявил президент Украины Владимир Зеленский в Эстонии.

«Что касается господина Коломойского. Вы сказали, что он меня поддерживает. Кстати, меня поддержали 73%. Если среди них был господин Коломойский, то я очень рад, что у нас столько украинцев, которые поддерживали меня на выборах. Господин Коломойский не является президентом Украины. Он – гражданин Украины, но большинство граждан Украины избрали европейскую интеграцию и курс на ЕС. Именно народ Украины выбирает, куда нам идти», - заявил Зеленский.

13 ноября вышло интервью Игоря Коломойского изданию The New York Times, где он предложил Украине отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом в пользу России. Он убежден, что Европейский Союз и НАТО никогда не примут Украину в свой состав.

Позже Зеленский заявил, что это его приоритет как главы государства, а не Коломойского, отвечать за международный вектор Украины.