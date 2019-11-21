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Президент Владимир Зеленский заявил, что это его приоритет как главы государства, а не олигарха Игоря Коломойского, отвечать за международный вектор Украины.

Об этом он заявил на брифинге в Очакове, сообщает Украинская правда.

«Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины все же, а не любой бизнесмен. Мне кажется, что это правильно. Я, правительство, общество, это решение все же государственное», – ответил Зеленский на вопрос журналиста относительно заявлений Коломойского о «развороте в сторону России».

Ранее президент не комментировал интервью олигарха для The New York Times. Через несколько дней после его публикации на странице спикера Зеленского Юлии Мендель появилось сообщение о том, что Коломойский не имеет полномочий говорить от имени Офиса президента.

Неделю назад в интервью The New York Times Коломойский заявил, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией.

По его словам, восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины. Он считает, что рана войны заживет.

«Дайте ей пять, 10 лет, и кровь будет забыта», – сказал Коломойский.
ForUm

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