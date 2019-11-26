Кабинет Министров выделит дополнительно 497 млн грн на погашение задолженности по заработным платам врачам и педагогам, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

«Уже завтра правительство перераспределит 171,1 млнг грн на зарплаты для учителей и направит еще дополнительно 326 млн грн на дофинансирование медицинской субвенции, в частности на зарплаты врачам», - подчеркнул премьер-министр Алексей Гончарук.

Кроме того, Министерство здравоохранения меняет механизм выплаты медицинской субвенции на контрактирование, то есть объем выделенных средств будет зависеть от количества предоставленных медицинских услуг людям. Таким образом, со следующего года не будет никаких задержек с зарплатами для врачей.

Министерство образования и науки активно работает по трем направлениям по недопущению задолженности:

- в следующем году в образовательной субвенции впервые учтен актуальный контингент детей. Проще говоря, раньше платили заработную плату по количеству детей, значительно меньше реального. А на самом деле это означает, что учителя недополучали деньги на зарплаты в последние годы. Кабмин эту проблему исправляет и добавляет 2,2 млрд грн для того, чтобы учитывать то количество учащихся, которое является реалистичным;

- создается эффективная сеть школ, что значительно поможет повысить зарплаты педагогам;

- готовятся изменения в формулу распределения образовательной субвенции.

Более того, правительство предусмотрело в госбюджете-2020 больше всего средств на финансирование медицины, образования и науки. Например, впервые для молодых учителей предполагается ежегодная денежная поддержка в размере 21 тыс. грн. А финансирование сферы здравоохранения в целом увеличено на 13%.

Напомним, 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский обратился к Кабинету Министров, чтобы быстро покрыть долги по зарплатам врачам и учителям.