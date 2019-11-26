Очередной зал ожидания для военнослужащих начал свою работу 22 ноября на вокзале Херсона. Его оборудовали в помещении бывшего кафе, сообщили ForUm’у в пресс-службе Укрзализныци.

Для комфорта посетителей здесь есть комната для приема пищи, санузлы, душ, места для сидения, телевизоры, холодильники, розетки для зарядки мобильных устройств, доступ к интернету. Кроме того, военные могут воспользоваться стиральной машиной, гладильной доской с утюгом, сушилкой для белья, микроволновой печью, кофеваркой и чайником.

Также до конца ноября будет установлена мебель для камеры хранения.

Напомним, первый такой зал ожидания для военнослужащих открылся 1 октября 2019 на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Аналогичные залы уже работают во Львове, Одессе, Днипре и Харькове.

Все они переоборудованы из бывших депутатских залов.

Все залы предназначены для кратковременного пребывания военнослужащих (участников ООС) при наличии удостоверения, удостоверяющего личность, и проездного документа на поезд (кроме пригородного сообщения).