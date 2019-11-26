В течение лета Руди Джулиани обсуждал возможность стать представителем государственного банка Украины в судебных делах. В то же время он публично давил на Киев от имени другого своего клиента — президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что Джулиани не получил работу адвоката украинского банка, передает УНИАН.

Однако, переговоры об этом хорошо иллюстрируют его желание вести бизнес за рубежом, а также готовность «влезать» в дела, переполненные потенциальными конфликтами. Дело украинского банка одно из таких, ведь речь идет о споре с бывшим владельцем.

Джулиани рассказал, что к нему обратились юристы Приватбанка, которые добивались возвращения активов, связанных с предыдущим владельцем – миллиардером Игорем Коломойским. Они интересовались, может ли Джулиани помочь в их гражданском иске. Ведь он неоднократно негативно высказывался в Twitter о другой стороне спора.

Сам адвокат Трампа подтвердил Bloomberg эту информацию в телефонном разговоре.

Он встретился с юристами в офисе юридической фирмы Quinn Emanuel, чтобы обсудить дело. Однако, разговор закончился ничем, и стороны разошлись без соглашения. В компании Quinn Emanuel отказались комментировать этот эпизод. Приватбанк в электронном письме ответил Bloomberg, что «не обращался к Джулиани и не рассматривал его привлечения ни в коей мере».

Издание напоминает, что 18 мая адвокат президента США в своем сообщении в Twitter назвал Коломойского «чрезвычайно опасным». Источники издания рассказали, что это привлекло внимание юристов Приватбанка и украинского регулятора банковского сектора.

Представители последнего решили связаться с Джулиани, чтобы поинтересоваться, есть ли у него какая-то информация, связанная с Коломойским.

В августе адвокат американского президента провел две встречи с юристами из фирмы Quinn Emanuel. Он просмотрел отчет, составленный компанией по проведению расследований Kroll на заказ Приватбанка. По словам Джулиани, в нем говорилось о проблемной активности нескольких украинских олигархов. «Мы согласились, что это дело фантастическое», - сказал Джулиани.

Источники рассказали Bloomberg, что американца все же не привлекли к участию в судебном споре между Приватбанком и бывшим владельцем. Ведь ему не хватало независимых знаний о деятельности Коломойского. Сам Джулиани сказал, что этого не произошло из-за неудачного момента.