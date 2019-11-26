В ночь на 26 ноября неизвестный сжег автомобиль Skoda Octavia, принадлежащий семье и. о. главы Одесской таможни Игоря Резника. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Таможенной службы Максим Нефедов.

«Ночью на закрытой стоянке таможни сожгли Skoda Octavia, которая принадлежала семье Игоря Резника, и.о. руководителя Одесской таможни. На видео видно, что кто-то перебрался через забор, бросил бутылку и убежал. Кому это выгодно? Куча вариантов - от контрабандистов до даже некоторых отдельных сотрудников таможни, которых мы обидели борьбой со схемами. Например, только вчера в Одессе задержали контейнер с техникой Apple и Sony на $300 тыс. и составили протоколы на 5,7 млн грн в отношении 4-х новых авто BMW», – написал он.

Нефедов обратился к МВД Украины, СБУ и Национальной полиции с просьбой обеспечить оперативное и прозрачное расследование преступления. «Борьба с контрабандой - это война, и мы должны победить», – подытожил он.