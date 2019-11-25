По состоянию на 31 октября 2019 года было подтверждено уничтожение 97,3% объема мировых запасов химоружия. Об этом заявил гендиректор международной Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас, сообщает УНИАН.

В частности, как сообщается, США уничтожили 25,9 тыс. тонн химоружия (93,3% от всего имеющего у них химоружия).

«По состоянию на 31 октября 2019 года в общей сложности 68,6 тыс. тонн или 97,3% объявленного химического оружия первой категории было уничтожено в условиях проверки со стороны техсекретариата ОЗХО»,- рассказал глава организации.

Фернандо Ариас выразил уверенность, что скоро будет уничтожено все имеющиеся в мире химоружие.