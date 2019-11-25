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В воскресенье, 24-го ноября, умерла спасительница лабрадор-ретривер Жива, которая работала в Сумской области. Об этом сообщает Межрегиональный центр быстрого реагирования ГосЧС Украины в Facebook.

«Отошла в вечность гордость Межрегионального центра быстрого реагирования, четырехлапая спасительница, которая стояла на круглосуточном дежурстве, лабрадор-ретривер Margie Kolor Sayt, более известная широкой общественности как Жива.

Именно с этого милого щенка черного цвета 14 лет назад, в далеком 2005 году, начинает свой отсчет, свою историю вся кинологическая служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям», - говорится в сообщении.

За свой короткий собачий возраст Жива успела не только стать всеобщей любимицей, но и сделать множество добрых дел для спасения людей.

Уже в двухлетнем возрасте Жива получила допуск к поисковым работам, которых на ее долю выпало немало.

2008 год был насыщенным поисковыми работами не только в Сумской области, но и в Тернопольской и Закарпатской. Жива спасала человеческие жизни в лесах, разрушенных зданиях и даже в горах.

Кроме напряженных трудовых будней, Жива также успела стать звездой телепередачи «Битва экстрасенсов».

За плечами у первой поисково-спасательной собаки ГосЧС Украины немало успешно сданных экзаменов и поиска в реальных условиях.

Жива - участник и призер многих соревнований:

2009 год - победительница первого международного теста IRO в Украине;

2012 год - квалификация и 5 место в категории «Поиск в техногенных завалах» 18-го Чемпионата Мира IRO (Украина, Ромны).

2013 год - участие в 19-м Чемпионате Мира IRO (Нидерланды, Ньюмеген).

В 2018 году в торжественной обстановке на Крещатике четвероногого ветерана спасательной кинологии провели на заслуженный отдых.

Под руководством опытных проводников (Евгения Улозовського и Владимира Мирошниченко) Живая всегда показывала высококлассную работу.

Мы всегда будем помнить нашу первую леди кинологии, с которой началась новая страница эффективности Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
ForUm

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