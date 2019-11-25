По результатам опроса, только 29% граждан знают, кто был избран в Верховную Раду по их мажоритарному округу. Об этом сказала директор Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина во время пресс-конференции, сообщает Укринформ.

«Что интересно, только 29% граждан знают, кто был избран по их мажоритарному округу. Кажется, пора развернуть деятельность в округе или что-то еще», - сказала Бекешкина.

В то же время она добавила, что 68% опрошенных граждан не знают, кто избран в ВР по их округу. «Вы можете сказать, ну все-таки явка на выборах была меньше половины, то, может, не голосовавшие люди и не знают, кто был избран. Это не так», - отметила социолог.

Бекешкина отметила, что среди избирателей партий, которые прошли в Верховную Раду, о своих мажоритарных депутатах знает меньшинство, в частности, среди избирателей партий «Оппозиционная платформа «За жизнь» - 37%, партии «Европейская солидарность» - 37%, партии «Слуга народа» - тоже 37%.

«То есть в большинстве мажоритарных округов были избраны депутаты от «Слуги народа», но только 37% тех, кто голосовал за эту партию, знают, кто был избран по мажоритарному округу. Это информация к размышлению», - сказала Бекешкина.

Как показал проведенный опрос, отметила социолог, «до сих пор голосовавшие избиратели считают, что они сделали правильный выбор и в первом, и во втором туре президентских выборов, и особенно на парламентских выборах».

«82% считают, что они сделали правильный выбор, это среди голосовавших», - пояснила Бекешкина.

Кроме того, отметила она, сейчас 37% опрошенных считают, что Украина движется в правильном направлении, и столько же - что в неправильном.

Общенациональное исследование общественного мнения населения Украины было проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года.

Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым, а в Донецкой и Луганской областях - только на территориях, контролируемых Украиной.

В результате полевого этапа была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос был проведен при финансовой поддержке представительства Европейского Союза в Украине.