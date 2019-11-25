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Сегодня, 25 ноября, вблизи Тульчина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. В результате аварии телесные повреждения получили пять человек, сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Авария произошла на автодороге Тульчин - Кирнасовка около 06:00.

По предварительной информации, водитель автобуса «Isuzu» сообщением Ольгополь-Винница из-за гололеда не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров с травмами разной степени тяжести госпитализированы в районную больницу.

По факту аварии открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.
ForUm

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