Фактов нарушения закона Украинской Православной Церковью в Киево-Печерской Лавре и в Почаеве нет, потому беспочвенными являются утверждения о том, что Украинская Православная Церковь - «рассадник русского мира».

Фото: pravda.com.ua

Об этом заявил Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в своем интервью изданию «НВ».

«На сегодняшний день у меня нет фактов нарушения закона УПЦ МП в Печерской Лавре и в Почаеве. Печерская Лавра, как мы знаем, это и заповедник, и церковь. Есть правила использования Лавры, которые должны быть закреплены в договоре между государством и церковью», - отметил министр.

По словам Владимира Бородянского государство призвано контролировать законность относительно церковных объектов.

«Задача государства следить, чтобы эти обязательства выполнялись церковью. Мы этим будем заниматься. Будем мониторить ситуацию. Печерская Лавра является частью наследия ЮНЕСКО. Есть правила, в том числе и международные, которые говорят, как эти объекты должны быть использованы», - подчеркнул министр культуры, молодежи и спорта.

Как ранее сообщалось в СМИ, Владимир Бородянский утверждал, что государство должно быть одинаково удалено от всех Церквей.