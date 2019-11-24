также в разделеМир
Протесты в Ираке на выходных: есть жертвы 9
Блумберг подтвердил участие в выборах президента США 10
Число погибших при падении самолета в Конго увеличилось 15
Трамп считает, что большинство американцев против импичмента 11
Конгресс США планирует включить санкции против «Северного потока-2» 15
На фоне протестов в Гонконге проходят выборы 10
В Беларуси задержали главного редактора онлайн-медиа 12
В США поезд снес автомобиль: есть жертвы 13
Twitter, Instagram и Facebook призвали заблокировать аккаунты лидеров Ирана 7
Джулиани заявил о компромате на семью Байденов 30
Парнас расскажет на слушаниях о встрече республиканцев с Шокиным 19
Помпео помогал адвокату Трампа дискредитировать Йованович 26
РФ вышла из соглашения о наказании за преступления в международных вооруженных конфликтах 88
Болгария отменяет мораторий на продажу земли гражданам ЕС 39
На скрытом объекте в Иране нашли частицы урана 15
РФ вышла из Женевской конвенции по защите гражданских во время войны 45
Испания расследует вмешательство РФ в референдум в Каталонии 26
Сын Елизаветы ІІ сложил с себя публичные обязанности из-за секс-скандала 51

В России заявили, что некоторые личные вещи украинских моряков на захваченных в Керченском проливе кораблях «сгнили из-за влажности». Об этом сообщил адвокат украинских моряков Николай Полозов в эфире одного из украинских телеканалов.

Полозову рассказали, что корабли около 10 месяцев находились фактически без присмотра.

«Как мне объяснили следователи, из-за влажности и условий содержания - корабли были без присмотра - часть вещей, которая там осталась, была очень сильно повреждена... Проще говоря, некоторые предметы одежды сгнили. Поэтому они не стали их отдавать, а уничтожили», - рассказал Полозов.

Адвокат ранее в комментарии РБК-Украина рассказал, что Российская Федерация не вернула Украине около 30 единиц оружия и сотни боеприпасов, которые были изъяты после захвата кораблей в Керченском проливе в прошлом году.

Напомним, в Минобороны рассказали о состоянии возвращенных Россией кораблей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги