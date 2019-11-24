В России заявили, что некоторые личные вещи украинских моряков на захваченных в Керченском проливе кораблях «сгнили из-за влажности». Об этом сообщил адвокат украинских моряков Николай Полозов в эфире одного из украинских телеканалов.

Полозову рассказали, что корабли около 10 месяцев находились фактически без присмотра.

«Как мне объяснили следователи, из-за влажности и условий содержания - корабли были без присмотра - часть вещей, которая там осталась, была очень сильно повреждена... Проще говоря, некоторые предметы одежды сгнили. Поэтому они не стали их отдавать, а уничтожили», - рассказал Полозов.

Адвокат ранее в комментарии РБК-Украина рассказал, что Российская Федерация не вернула Украине около 30 единиц оружия и сотни боеприпасов, которые были изъяты после захвата кораблей в Керченском проливе в прошлом году.

Напомним, в Минобороны рассказали о состоянии возвращенных Россией кораблей.