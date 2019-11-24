Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, перед избирательными участками наблюдаются длинные очереди желающих проголосовать. По данным гонконгской власти, только за первые 2 часа явка втрое превысила показатель 2015 года.

Порядок на улицах и возле избирательных участков обеспечивают сотрудники полиции.

Сторонники демократических реформ надеются, что высокая явка послужит предупреждением правительства Гонконга. Они призвали прийти на выборы и объявили о прекращении протестов против прокитайские власти. Активисты также распространили в социальных сетях призывы не ставить голосование под угрозу.

Право участвовать в голосовании имеют более 4 млн жителей — почти на 400 тыс. человек больше, чем в 2015 году. Они должны избрать 452 депутатов в 18 округах.

Напомним, в Киеве прошла акция в поддержку протестующих в Гонконге.