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В Гонконге на фоне антиправительственных протестов проходят выборы депутатов районных советов.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, перед избирательными участками наблюдаются длинные очереди желающих проголосовать. По данным гонконгской власти, только за первые 2 часа явка втрое превысила показатель 2015 года.

Порядок на улицах и возле избирательных участков обеспечивают сотрудники полиции.

Сторонники демократических реформ надеются, что высокая явка послужит предупреждением правительства Гонконга. Они призвали прийти на выборы и объявили о прекращении протестов против прокитайские власти. Активисты также распространили в социальных сетях призывы не ставить голосование под угрозу.

Право участвовать в голосовании имеют более 4 млн жителей — почти на 400 тыс. человек больше, чем в 2015 году. Они должны избрать 452 депутатов в 18 округах.

Напомним, в Киеве прошла акция в поддержку протестующих в Гонконге.
ForUm

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