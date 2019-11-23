также в разделеОбщество
ВОЗ: украинские подростки недостаточно двигаются 10
Львовский аэропорт возобновил работу 11
ОБСЕ: Боевики демонстрировали журналистам мост в Станице Луганской 22
Штаб ООС назвал потери боевиков за неделю 31
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий 30
Украина сегодня чтит память жертв голодоморов 20
22 ноября. Картина дня 32
Опубликован официальный трейлер комедии о войне на Донбассе «Наши котики» 43
Рябошапка: Прокурор ГПУ причастен к вымогательству земли в Затоке 24
ГБР объявило в розыск бывшего сбушника, шпионившего на РФ 252
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет 291
Турция опровергла фейк росСМИ о паромном сообщении с Крымом 74
Таможня запустила онлайн-систему жалоб 19
Крушение танкера у Одессы: Нефтепродуктов в море в 53 раза больше нормы 40
Экс-министр: Украинцы переплачивают за жилье из-за «смотрящих» в строительной отрасли 50
В Украине законодательно определят коренные народы 44
Обыски в Одесской мэрии: чиновников подозревают в присвоении 100 млн 15
РосСМИ сообщили о возобновлении паромного сообщения между Турцией и Крымом 37

Аэропорт Одессы ликвидировал последствия аварии самолета авиакомпании Turkish Airlines, который сломал шасси при посадке вечером 21 ноября. Аэропорт работает в штатном режиме.

Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.

После дневного перерыва аэропорт возобновил работу в штатном режиме с 22:00 22 ноября.

Отмечается, что службы аэропорта совместно с инженерами Turkish Airlines отбуксировали самолет на временную стоянку.

По предварительным выводам специалистов, самолет Стамбул-Одесса надломил переднюю стойку шасси из-за сильного бокового ветра — до 17 метров в секунду.

В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, вечером 21 ноября пассажирский самолет Turkish Airlines надломил переднюю стойку шасси во время посадки в Одессе, что привело к остановке полетов в аэропорту.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги