Аэропорт Одессы ликвидировал последствия аварии самолета авиакомпании Turkish Airlines, который сломал шасси при посадке вечером 21 ноября. Аэропорт работает в штатном режиме.
Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.
После дневного перерыва аэропорт возобновил работу в штатном режиме с 22:00 22 ноября.
Отмечается, что службы аэропорта совместно с инженерами Turkish Airlines отбуксировали самолет на временную стоянку.
По предварительным выводам специалистов, самолет Стамбул-Одесса надломил переднюю стойку шасси из-за сильного бокового ветра — до 17 метров в секунду.
В результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, вечером 21 ноября пассажирский самолет Turkish Airlines надломил переднюю стойку шасси во время посадки в Одессе, что привело к остановке полетов в аэропорту.
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