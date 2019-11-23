СММ ОБСЕ зафиксировала, как главари незаконных вооруженных формирований демонстрировали журналистам открытие моста в Станице Луганской.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
Отмечается, что утром 20 ноября между южным краем нововозведенной секции моста и блокпостом вооруженных формирований наблюдатели видели не менее 7 членов вооруженных формирований.
«Наблюдатели также видели руководителей вооруженных формирований с приблизительно 15 представителями средств массовой информации, которые стояли на южной стороне вышеупомянутой секции моста», — говорится в сообщении.
Напомним, штаб ООС назвал потери боевиков за неделю.
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