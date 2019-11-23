также в разделеОбщество
ВОЗ: украинские подростки недостаточно двигаются 10
Львовский аэропорт возобновил работу 11
Одесский аэропорт возобновил работу 11
Штаб ООС назвал потери боевиков за неделю 31
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий 30
Украина сегодня чтит память жертв голодоморов 20
22 ноября. Картина дня 32
Опубликован официальный трейлер комедии о войне на Донбассе «Наши котики» 43
Рябошапка: Прокурор ГПУ причастен к вымогательству земли в Затоке 24
ГБР объявило в розыск бывшего сбушника, шпионившего на РФ 252
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет 291
Турция опровергла фейк росСМИ о паромном сообщении с Крымом 74
Таможня запустила онлайн-систему жалоб 19
Крушение танкера у Одессы: Нефтепродуктов в море в 53 раза больше нормы 40
Экс-министр: Украинцы переплачивают за жилье из-за «смотрящих» в строительной отрасли 50
В Украине законодательно определят коренные народы 44
Обыски в Одесской мэрии: чиновников подозревают в присвоении 100 млн 15
РосСМИ сообщили о возобновлении паромного сообщения между Турцией и Крымом 37

СММ ОБСЕ зафиксировала, как главари незаконных вооруженных формирований демонстрировали журналистам открытие моста в Станице Луганской.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Отмечается, что утром 20 ноября между южным краем нововозведенной секции моста и блокпостом вооруженных формирований наблюдатели видели не менее 7 членов вооруженных формирований.

«Наблюдатели также видели руководителей вооруженных формирований с приблизительно 15 представителями средств массовой информации, которые стояли на южной стороне вышеупомянутой секции моста», — говорится в сообщении.

Напомним, штаб ООС назвал потери боевиков за неделю.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги