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За неделю незаконные вооруженные формирования Российской Федерации потеряли на Донбассе почти 20 бойцов. Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

По данным разведки, в период с 16 по 22 ноября оккупанты потеряли 19 человек. Так, 9 боевиков были ликвидированы, еще 10 - санитарные потери. Также российские наемники потеряли один беспилотник.

«Военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику в случае угрозы их жизни и здоровью и при попытках захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп», - пояснили в штабе.

Напомним, на Донбассе погиб 24-летний командир батареи.
ForUm

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