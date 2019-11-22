С 28-го ноября в Украине ожидает потепление. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Мощный восточный антициклон с красивым киношным именем Quincy на выходных и в дальнейшем нас будет вымораживать, но - дудки. Потепление я уже вижу, прогностические модели указывают на увеличение осадков и потепление с 28-го ноября», – отметила она.

По прогнозу синоптика, 23-24 ноября в Украине ожидается ночью -3-9 градусов, местами -9-12 градусов, а в дневные часы от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Выше ожидается температура воздуха в западных областях: днем ​​1 + 5 градусов. На Закарпатье и на юге Крыма + 4 + 10 градусов. Сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер будет создавать опасность на западе, востоке, особенно в приазовье.

Она также сообщила, что осадки на выходных маловероятны. Только завтра в западных областях есть вероятность местами небольшого снега или дождя - словом.

В Киеве 23-24 ноября осадков не ожидается, ветер уже не будет штормовым, но все же порывистым. В ночные часы - мороз, -4-10 градусов. В дневные часы в столице ожидается от 2 мороза до 2 тепла.