В селе Ладыги Хмельницкой области автомобиль насмерть сбил двух велосипедистов, сообщает пресс-служба областной полиции.

Трагедия произошла вчера, 21 ноября, около 17:00. 34-летний водитель автомобиля «Фольксваген Т4», двигаясь по дороге «Житомир-Черновцы», допустил наезд на двух велосипедистов, которые ехали в попутном направлении.

В результате наезда оба жители села - мудяна, 1971 г.р., и женщина, 1964 г.р., от полученных травм погибли сразу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Водитель отказался на месте происшествия пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью прибора «Драгер». Расследование ведет следственное управление ГУНП.