После вчерашнего инцидента с самолетом турецкой авиакомпании Turkish Airlines, который после приземления подломил переднюю стойку шасси, одесский аэропорт не работает.

Как сообщает «Думская», поврежденный турецкий самолет сейчас все еще на полосе. Оборудование для эвакуации борта с полосы ждали от Turkish Airlines.

Его доставили в Херсон из Турции. Сейчас оборудование растамаживают, а после его привезут в Одессу. Наши службы приведены в полную готовность.

Напомним, вечером 21 ноября в международном аэропорту «Одесса» Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший по маршруту Стамбул — Одесса, после касания подломил переднюю стойку шасси и приземлился на брюхо.