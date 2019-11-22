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К концу финансового года в США, 1 октября, Пентагон предоставил Украине 214 мны долларов из 250 млн, заложенных американским Конгрессом в оборонный бюджет США на 2019-й год. Остальная сумма будет передана в течение следующих нескольких недель. Об этом спикер Пентагона сообщил Голосу Америки.

На этой неделе четыре сенатора-демократа обратились с письмом к министру обороны США Марку Эсперу, выражая обеспокоенность недополучением Украиной всей суммы.

«Мы ассигновали эти деньги. Они должны быть израсходованы в течение прошлого финансового года, до 1 октября. Уже подходит к концу ноябрь, а деньги все еще не израсходованы», - сказал один из авторов этого письма сенатор-демократ Дик Дурбин.

«Это деньги, которые должны быть потрачены на критически важное военное оборудование, чтобы защитить Украину. Сейчас мы говорим о 15-20% всех денег, которые все еще в Пентагоне. После всей этой публичности, трудно представить, что Администрация Трампа не дает эти деньги Украина», – подчеркнул он.

Напомним, Сенат США поддержал выделение Украине 250 млн долларов в сфере безопасности в 2019 году.

29 августа стал известно, что Трамп поручил своей команде по нацбезопасности пересмотреть программу финансирования Украины.

12 сентября Госдепартамент США одобрил выплату Украине 141,5 миллиона долларов.

25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.

15 ноября  Пентагон сообщил, что 35,2 миллиона долларов из 250 миллионов, которые были выделены на помощь Украине через фонд «Инициатива помощи Украине в сфере безопасности», остаются неизрасходованными
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