Сенаторы-демократы Ричард Дурбин, Патрик Лихи, Джек Рид и Роберт Менендез обратились с письмом к министру обороны США Марку Эсперу, требуя ответа относительно военной помощи Украине, сообщает «Голос Америки».

В письме говорится, что в прошлую пятницу Пентагон сообщил, что 35,2 миллиона долларов из 250 миллионов, которые были выделены на помощь Украине через фонд «Инициатива помощи Украине в сфере безопасности», остаются неизрасходованными. Ранее деньги, которые проходят через этот фонд, напоминают сенаторы, были заблокированы Офисом по менеджменту и бюджету согласно распоряжению Белого дома. Половина этой суммы, говорят сенаторы, должна была быть потрачена на закупку летального оружия и радаров.

Таким образом, делают вывод демократы, это «прямо противоречит фальшивым заявлениям, которые делали лица за пределами Министерства обороны, что блокирование военной помощи Украине не имело практических последствий».



Именно в силу того, что фонды были заблокированы, часть из них остается на счетах американского министерства финансов, а не в Украине, указывают они. Половина этой суммы, говорят сенаторы, должна была быть потрачена на закупку летального оружия и радаров. «Ускорение предоставления критически важной помощи, которую Конгресс выделил, чтобы улучшить безопасность в Украине, важно для того, чтобы продемонстрировать нашу приверженность Украине во время этого хаотического, недисциплинированного подхода, который наша Администрация избрала в отношении нашего важного партнера и который вызывает глубокое беспокойство», - говорится в письме.

В письме также указывается, что 25 украинских военных погибли от обстрелов поддерживаемых Россией сепаратистов в период между июлем и октябрем этого года. Сенаторы требуют от Пентагона ускорить предоставление помощи, которая осталась в 2019 фискальном году.

Напомним, Сенат США поддержал выделение Украине 250 млн долларов в сфере безопасности в 2019 году.

29 августа стал известно, что Трамп поручил своей команде по нацбезопасности пересмотреть программу финансирования Украины.

12 сентября Госдепартамент США одобрил выплату Украине 141,5 миллиона долларов.

25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.