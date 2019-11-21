Миссия Международного валютного фонда отмечает прогресс в совместной работе Офиса президента Украины, Кабинета Министров и Национального банка по новой программе МВФ. Об этом сказала в интервью LIGA.net первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.

Отвечая на вопрос, какие сложные моменты осталось решить с МВФ, Рожкова сказала: «Особых сложностей я уже не вижу: закон о незаконном обогащении принят, бюджет – тоже, анбандлинг Нафтогаза подписан президентом, насколько я знаю, скоро будут сформированы новые независимые набсоветы госбанков. Даже по самому сложному вопросу – возврат денег, потраченных на банки-банкроты – тоже в последнее время есть прогресс».

Первый замглавы Нацбанка заявила, что базовый сценарий – «Staff Level Agreement (принципиальное согласие Фонда прокредитовать страну. - Ред.) мы получим до конца года».

Рожкова также сообщила, что на встрече с представителями миссии МВФ, которая сейчас работает в Украине, вопрос задержания главы правления Райффайзен Банка Аваль Александра Писарука не обсуждался. «Как таковое не обсуждали. Мы говорили в основном о программе и там, безусловно, звучал месседж, что миссия видит прогресс, который происходит благодаря совместной работе ОП, Кабмина и Нацбанка. Но при этом, все понимаю, что в стране продолжают «работать» силы, стремящиеся сорвать наше сотрудничество», - подчеркнула она.

Напомним, 14 ноября миссия Международного валютного фонда приступила к работе в Киеве.

20 ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о прогрессе в переговорах с Международным валютным фондом.