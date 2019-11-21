В Украине успешно проведена первая трансплантация почки в больнице районного уровня в городе Ковель, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Новый орган получила 34-летняя пациентка с хронической болезнью почек V ст., которая 6 лет получала сеансы гемодиализа и 3 года находилась в очереди на трансплантацию почки в Запорожье. Донором стал ее муж, который отдал свою почку ради спасения жены. Трансплантация от живого донора – это двойная ответственность, ведь забирается орган у абсолютно здорового человека и нельзя допустить, чтобы его здоровье пострадало. Сейчас супруги чувствует себя хорошо и уже строят планы на будущее», - говорится в сообщении.

19 сентября Ковельское ГТМО (городское территориальное медицинское объединение) получило лицензию для осуществления трансплантации органов. До сих пор в Украине было только пять центров трансплантации, в которых в 2018 и 2019 годах было проведено лишь небольшое количество трансплантаций почек при потребности около 3 тысяч подобных операций в год.

«История Ковельской больницы доказывает, что трансплантацию можно делать и в региональных центрах, мощность которых нужно развивать совместно с местными органами власти. Создание широких возможностей для трансплантации в Украине - один из приоритетов министерства на ближайший период», - отмечается в сообщении.

Министерство здравоохранения приветствует первые успехи коллег-медиков, которые 6 месяцев готовили супругов к операции. Эта трансплантация – результат большой и слаженной работы мультидисциплинарной команды: врачей урологов, анестезиологов, хирургов, трансплант-координатора и юристов.