Президент Украины Владимир Зеленский отмечает важность реальных результатов расследования преступлений в отношении участников Революции Достоинства.

«Для памяти каждого погибшего музея недостаточно. Нам нужны реальные результаты расследования дел Майдана», - сказал он во время мероприятий ко Дню Достоинства и свободы в Киеве.

Зеленский отметил, что семьи погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные – наказание.

Общаясь с членами семей Героев Небесной Сотни и участниками Евромайдана на месте будущего Музея Революции Достоинства, президент в очередной раз подчеркнул, что расследование дел Майдана продолжится.

«Мы просили усилить группу следователей, объединить их. Я думаю, что они будут совместно работать и в прокуратуре, и в ГБР. Там будет 52 человека. Мы все хотим результата», - заявил Зеленский.

Родные погибших попросили главу государства усилить ответственность за осквернение памяти героев, отдавших жизнь за независимость Украины. Также они отметили важность улучшения социальной защиты родственников погибших.

«Я вам обещаю и сделаю все, о чем вы сказали. Мы благодарны за ваших родных, за близких, отдавших свои жизни», - отметил президент.

Семьи погибших Героев Небесной Сотни ежегодно 20 февраля собираются, чтобы почтить их память и помолиться за них.

«Было бы хорошо, чтобы 20 февраля мы были уже с каким-то результатом. Очень хотелось бы», - отметил Президент.

Глава государства также подтвердил готовность встречаться с семьями Героев Небесной Сотни.