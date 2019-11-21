Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов-десантников с профессиональным праздником – Днем десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

«Вы - воины, которые способны эффективно действовать в любых условиях боевой обстановки, несмотря на сопротивление стихий и врага… Вы способны уверенно преодолевать все угрозы и побеждать. Вы всегда первые там, где труднее, где требуется отвага, скорость и решительность», - говорится в поздравлении.

Зеленский от имени украинского народа выразил искреннюю благодарность всему личному составу и ветеранам десанта за героизм и верность военной присяге.

«Вечная память и слава героям, погибшим, защищая свободу и независимость нашего государства. Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, благополучия, несокрушимости духа, новых успехов и побед на благо Украины», - сказал он.