Президент Владимир Зеленский прокомментировал опубликованные в Сети скандальные аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете у директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Об этом сообщает УНИАН с ночного брифинга главы государства в Очакове, после осмотра возвращенных Россией кораблей.

«Сначала я прочитал, что была «прослушка» у Трубы в ГБР. А потом прочитал, что Труба опроверг это, сказал, что это «фейки». Завтра (21 ноября, – ред.) будем разбираться».

Как сообщал ForUm, 20 ноября в мессенджере Telegram появился анонимный канал под названием «Трубу прорвало», где выкладывают аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубы и на которых слышен похожий на его голос. Сам Труба назвал записи провокацией, и заявил, что в отставку не собирается.