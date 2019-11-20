На столичную Троещину могут пустить скоростной трамвай по Северному мосту в течение 2-3 лет. Об этом рассказал советник мэра Киева Максим Бахматов в интервью LIGA.net.

«Метро на Троещину параллельно строится с мостом. Я бы не откидывал со стола историю про «легкое» метро - speed tram (скоростной трамвай. - Ред.). Это достройка к действующему Северному мосту определенных конструкций, для того, чтобы по этой легкой достройке пустить speed tram, велосипедистов и пешеходов», - сказал он.

По словам Бахматова, проект приблизительно займет 2-3 года. Им занимается сейчас Всемирный банк.

По оценке банка, стоимость проекта - $300-500 млн. Как отметил Бахматов, это дешевле альтернативных проектов.

Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что метро на Троещину удастся построить только через 3−5 лет, при условии финансирования.