Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что метро на Троещину удастся построить только через 3−5 лет, при условии финансирования.

«Что касается метро на Троещину — не буду манипулировать, ни в коем случае не буду что-то обещать, если будет финансирование — это вопрос 3−5 лет», — сказал Кличко в эфире 112 канала.

Мэр добавил, что к концу следующего года планируется запуск автосообщения между левым и правым берегом.

А также отметил, что в Киеве 75 мостов находятся в аварийном состоянии, в том числе мост Метро и мост Патона.