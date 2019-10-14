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Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что метро на Троещину удастся построить только через 3−5 лет, при условии финансирования.

«Что касается метро на Троещину — не буду манипулировать, ни в коем случае не буду что-то обещать, если будет финансирование — это вопрос 3−5 лет», — сказал Кличко в эфире 112 канала.

Мэр добавил, что к концу следующего года планируется запуск автосообщения между левым и правым берегом.

 

А также отметил, что в Киеве 75 мостов находятся в аварийном состоянии, в том числе мост Метро и мост Патона.
ForUm

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