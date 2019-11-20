Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков опроверг информацию о получении доплат депутатами от «Слуги народа». Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

«Нет. Я думаю, если бы были такие факты, они бы обратились в правоохранительные органы. Это так нужно сделать... Люди получают зарплату - люди за нее работают. Не устраивает зарплата - пожалуйста, до свидания», - отметил он.

Он также опроверг и то, что такие доплаты предлагались ему лично. «Нет, на этой должности мне никто ничего не приходил и не предлагал», - сказал Разумков.

Комментируя заявление бывшего члена фракции «Слуга народа» Анны Скороход о том, что депутатам якобы доплачивают по 5 тыс. долл., он отметил необходимость сообщать о таких фактах, прежде всего, правоохранительным органам. «Во-первых, надо понять, кто это делал. Во-вторых, я сторонник того, чтобы не в СМИ об этом говорить, а обратиться в НАБУ, правоохранительные органы и дать эту информацию. Это будет полезно и правильно», - заявил он.