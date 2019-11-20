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Маневицкий районный суд Волынской области удовлетворил жалобу НПО «Общественная правозащита» на невнесение в государственный реестр сведений об уголовном правонарушении в отношении верующих Украинской Православной Церкви в селе Четвертня Волынской области.

Фото из открытых источников

Полный текст постановления по этому делу опубликовали в Едином государственном реестре досудебных расследований.

«Наша правозащитная организация долгое время обращала внимание правительства Украины на различных международных площадках, в том числе в ОБСЕ и ООН, на необходимость принимать серьезные меры по фактам нарушений прав верующих в Украине», – передали слова главы НПО «Общественная правозащита» Олега Денисова на сайте правозащитной организации.

Денисов отметил, что его организация в ряде случаев имеет право подавать от собственного имени заявления о нарушениях прав верующих УПЦ. К примеру, если нарушения являются систематическими, значительными или потерпевшие не могут самостоятельно осуществлять защиту в полном объеме.

«В этом деле (дело о нарушении прав верующих УПЦ в Четвертне – Ред.) органы полиции незаконно отказались открывать уголовное производство по нашему обращению, что было исправлено судом. Мы приветствуем такое решение суда и ожидаем реального расследования по факту захвата храма и других нарушений прав верующих», – прокомментировал решение суда глава НПО «Общественная правозащита».

Денисов пообещал расширять не только мониторинговую часть защиты прав человека в сфере религии, но и перейдет к прямой правовой защите пострадавших религиозных общин и представительству потерпевших в специальных процедурах ООН.

«Мы будем контролировать каждое инициированное нами расследование и проинформируем о их результатах органы международного правозащитного механизма», – заключил он.

Как сообщалось, 20 августа в селе Четвертня комиссия, состоящая из чиновников Волынской ОГА в сопровождении полиции, передала Спасо-Преображенский храм УПЦ активистам ПЦУ.
ForUm

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