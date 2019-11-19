Сегодня, 19 ноября, после обеда на Донбассе украинские военные спилили вражеский беспилоткик, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«На Горловском направлении российские оккупационные войска использовали БПЛА, который совершал полет над позициями наших подразделений с целью уточнения построения системы обороны и раскрытия системы огня подразделений Объединенных сил. Благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств, вражеский беспилотный летательный аппарат был сбит сосредоточенным огнем из стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что при падении на необитаемом дворе БПЛА сдетонировал, что может свидетельствовать об опасном грузе, которым враг пытался поразить наших военных.

Остатки сбитого БПЛА переданы специалистам специальных подразделений для изучения и идентификации.