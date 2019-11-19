В Италии дикие свиньи выкопали тайник с кокаином стоимостью 22 тысячи долларов.

Полиции удалось задержать наркоторговцев. А спустя время правоохранители заявили, что найденный свиньями кокаин был доставлен в Италию из Черновцов, сообщают Vlasti.net.

О находке в прошлый четверг сообщили как иностранные, так и украинские СМИ. The Babel пишет, что в провинции Тоскана дикие кабаны случайно вырыли тайник с пакетами, в которых хранились наркотики. Находку обнаружили местные жители после того, как кабаны замусорили содержимым пакетов окрестности поселения Монтепульчано.

Исследовав место захоронения тайника полиция обратилась к операторам сотовой связи, чтобы проследить данные с мобильных устройств вблизи этой местности. Вскоре карабинеры вышли на след дилеров. Наркобанда состояла из 4-х злоумышленников. Издание Insider рассказывает о том, что правоохранители прослушивали телефонные разговоры подозреваемых. И, собрав улики, провели их задержания. На сегодняшний день, двое наркоторговцев находятся под домашние арестом, еще двое будут ожидать решения суда в тюрьме.

Insider также сообщает, что в ходе прослушивания звонков итальянские правоохранители получили информацию о возможных поставщиках кокаина в Италию. В полиции заявили, что запрещенные вещества были доставлены в Тоскану из украинских Черновцов. Злоумышленники ожидали следующей партии в соседний регион Венето. Однако из-за наводнения, о котором писало «Новое время», отправка конспиративного груза с матрасами была отменена. Поняв, что произошел сбой, карабинеры решили по горячим следам провести задержание.

Сайт «Страна» пишет, что итальянские правоохранители уже обратились за консультациями к украинским коллегам. Источник в СБУ сообщил журналистам, что к делу может быть причастен известный киевский бизнесмен и политик Михаил Бродский, а также его младший сын Юрий. Данная оперативная информация проверяется.

На возможную причастность семьи киевских бизнесменов к криминалу указывают сразу несколько фактов. Бродский-ст. владеет фабрикой матрасов известной марки «Венето». Фирма располагает складами в Черновцах, а также дочерней компанией в одноименной итальянской провинции. Кроме этого, у бизнесмена завязались токсичные связи с местным криминалитетом. Об этом стало известно, когда в марте издание «Известия» сообщило, что задержанный в Риме известный мафиози Марко Ди Лауро был бизнес-партнером Бродского. В 2003 году они вместе инвестировали в предприятие «Венето-Италия».

За несколько месяцев до этого украинские правоохранители выявили тайник матрасов данной фирмы на заброшенном складе в зоне отчуждения «Чернобыль». Тогда полиция заявила, что матрасы использовались для перевозки наркотиков, пишет сайт Vse Media. А в конце октября, как информирует «Судебный репортер», в Черновцах была задержана крупная партия наркотиков, якобы предназначенная для Юрия Бродского.К слову, «Комсомольская правда в Украине» выяснила, что в прошлом году киевский бизнесмен купил шикарную виллу в Италии.