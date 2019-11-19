С 20 ноября в Украине будут добавлены еще 57 участков, где будет осуществляться фиксация нарушений скоростного режима, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Также будут расширены еще два существующих участка. Всего на дорогах Украины будет работать 115 приборов TruCam, а измерения будут осуществляться на 186 участках.

За период использования приборов TruCam, начавшегося в октябре 2018 года, патрульные привлекли к ответственности более 350 тыс. нарушителей.

Как ранее сообщал ForUm, с 8 октября 2018 года нарушения водителей на дорогах начали фиксировать на радары TruCam - лазерные приборы для измерения скорости движения автомобиля с ведением видеофиксации. До 15 октября приборы работали в пилотном режиме.