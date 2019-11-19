Сегодня, 19 ноября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук представил коллективу нового руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александра Кубракова, который назначен на должность по результатам открытого конкурса, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабинета Министров.

«Общество ожидает, чтобы в Украине были качественные дороги и искоренена коррупция. Это первоочередная задача нового руководителя ведомства. Для этого нам нужна честный и профессиональный человек в руководстве Укравтодора. В честности и профессионализме Александра Кубракова - не сомневаюсь», - сказал председатель правительства.

По его словам, первоочередная задача Кубракова в должности - полностью обновить руководящей состав служб автомобильных дорог в областях, а также руководство ГАК «Автомобильные дороги Украины».

Гончарук также призвал нечестных госслужащих самим уволиться: «Те, кто принадлежит к схемам - сразу увольняйтесь. Это моя принципиальная позиция. Более того, у нас нулевая толерантность к коррупции. Поэтому призываю нового председателя Укравтодора создать прозрачные условия закупок в ведомстве».

Напомним, 25 сентября Кабинет Министров принял заявление об увольнении Славомира Новака с должности и. о. руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

15 ноября народного депутата фракции «Слуга народа» Александра Кубракова объявили победителем конкурса на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.