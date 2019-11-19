КП «Киевский метрополитен» рассказал о ходе строительства метро на Виноградарь.

Так, на странице предприятия в Facebook опубликовано фото вентиляционного ходока между станциями Мостицкая и Проспект Правды.

«Рядом готовится котлован для монтажно-щитовой камеры, с которой тоннелепроходческий щит будет двигаться от Мостицкой до Сырца», - говорится в сообщении.

Работы по строительству выполняются параллельно на нескольких строительных площадках, отмечается в сообщении.

Напомним, две новых станции Сырецко-Печерской ветки столичного метро «Мостицкая» и «Проспект Правды» планируют ввести в эксплуатацию в конце декабря 2021 года.