Государственная дотация на случай лишения рабочего места положена застрахованным украинцам, которые временно не имеют официального источника дохода, но готовы осуществлять трудовую деятельность. Инвалидность первой, второй и третьей группы не служит препятствием для вступления в центр занятости (ЦЗ). Людям с ограниченными физическими возможностями подбирают деятельность индивидуально, с учетом рекомендаций медицинской комиссии по адаптации. У социальных служб в приоритете защита тех людей, которые лишились службы по независимым от них или уважительным причинам:

банкротство или ликвидация фирмы работодателя;

переезд в другую область по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья;

иные причины, которые могут осложнить трудоустройство.

Отсутствие официального источника дохода осложняет жизнь в социуме, даже небольшой кредит в банке получить без справки о зарплате проблематично, однако, некоторые микрофинансовые организации готовы выдавать краткосрочные займы таким гражданам.

Как получить статус безработного и оформиться на бирже труда

Для того, чтобы получить положенную от государства дотацию, необходимо оформить статус не трудоустроенного гражданина, обратившись в ЦЗ по месту регистрации. Перечень необходимых бумаг:

паспорт гражданина Украины;

удостоверение налогоплательщика;

трудовая книжка;

военный билет;

аттестат или другой документ об образовании;

справка о доходах с последнего места трудоустройства;

акт медицинской экспертизы (для инвалидов) и план реабилитации;

вид на жительство или удостоверение беженца (при отсутствии гражданства);

справка о трудовом стаже из ПФ.

Для лиц, старше 18 лет, находящихся в положении безработного больше месяца, предусмотрена возможность единовременной выплаты на организацию собственного бизнеса. Для получения такой субсидии помимо указанных документов нужно составить бизнес-план и защитить проект перед комиссией. Средний размер единоразовой выплаты составляет 20 000 гривен, максимальный — 64 000 гривен. Для бизнес-проекта рекомендуется выбирать востребованные в регионе отрасли и составить подробный план развития.

Если нужны дополнительные инвестиции, можно обратиться за займом в микрофинансовую организацию, перед этим желательно почитать реальные

Как инспекторы ЦЗ подбирают работу

После регистрации на бирже, соискатель должен ежемесячно посещать учреждение и отмечаться. В ходе таких встреч нуждающемуся в устройстве кандидату могут быть предложены варианты работы. Пропуск такой отметки чреват сокращением выплат и снятием с учета. Исключением может быть только уважительная причина: проблемы со здоровьем, уход за больным ребенком, визиты к приставам, судьям и в другие государственные учреждения.

В ЦЗ вакансии подбираются кандидату по уровню и специфике образования, а также с учетом опыта работы. Если за полгода не удалось решить вопрос, безработному предложат безвозмездное обучение одной из востребованных на рынке квалификаций. При двукратном отклонении предложенной работы, чересчур разборчивого гражданина, могут снять с биржи труда и лишить права на повторное обращение на три месяца.

Порядок начисления выплат

Величина помощи напрямую зависит от количества защищенных месяцев трудового стажа. Если гражданин на момент обращения за материальной поддержкой был застрахован, то сумма и продолжительность выплат будет следующей:

стаж от шести месяцев до двух лет — 50% от среднего дохода;

от двух до шести лет — 55%;

от шести до десяти лет — 60%;

свыше 10 лет — 70%.



Для лиц, которые остались без работы по своей инициативе или были уволены по договоренности с работодателем, деньги будут перечислены только через три месяца с даты постановки на биржу. В первые три месяца пособие будет максимальным — 100% от среднего заработка, с четвертого по шестой месяц дотация составит 80%, свыше шести месяцев — 70%. Общая история выплат должна уложиться в 360 дней в течение двух лет, а для лиц солидного возраста, кому до пенсии осталось до 24 месяцев — в 720 календарных дней. Выпускники учебных заведений, переселенцы и юноши, уволившиеся с военной службы, могут получать помощь в течение 180 дней, а граждане, добровольно лишившие себя работы без уважительного повода, — на 270 дней. На пособие в минимальном размере могут рассчитывать украинцы и иностранные граждане, проработавшие менее шести месяцев, уволенные по статье и имеющие перерыв в страховом стаже больше полугода.