Осужденные по «делу украинских диверсантов» Владимир Дудка и Алексей Бессарабов доставлены по этапу в СИЗО в оккупированном Симферополе.

Как сообщил сын Дудки Илья Каверник, украинцам уже сделали первые продуктовые передачи, передает УНИАН.

Каверник отметил, что Дудке и Бессарабову должны разрешить свидание с родными, в частности, он надеется увидеть отца в среду. Он также уточнил, что впоследствии незаконно осужденных украинцев должны распределить в колонии для отбывания наказания.

В свою очередь, адвокат политзаключенных Оксана Железняк сообщила, что защита готовит кассацию на решение Верховного суда РФ, который 15 октября отклонил апелляцию адвокатов и оставил в силе приговор Дудке и Бессарабову - 14 лет лишения свободы каждому.

Напомним, крымчан Владимира Дудку, Алексея Бессарабова и Дмитрия Штыбликова задержали 9 ноября 2016 года в оккупированном Россией Севастополе. Их обвинили в подготовке диверсии организованной группой и хранении оружия.

16 ноября 2017 года так называемый «Севастопольский городской суд» приговорил Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима после того, как он заключил досудебную сделку со следствием, то есть признал свою вину. Дудка и Бессарабов полностью отрицают свою вину.

4 апреля 2019 года так называемый «Севастопольский городской суд» приговорил их к 14 годам лишения свободы каждого, а также назначил штрафы.

10 октября 2019 года Дудку и Бессарабова доставили в московское СИЗО «Матросская тишина» для участия в судебном заседании.

15 октября Верховный суд России отклонил жалобу защиты и оставил в силе приговор Дудке и Бессарабову. 16 октября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала свою российскую коллегу Татьяну Москалькову поспособствовать проведению медицинского обследования и лечения Дудки.

По словам адвоката, у него ухудшается состояние здоровья, в частности, говорится о язве, которую в условиях пенитенциарного учреждения не лечат. 23 октября сын Дудки Илья Каверник заявил, что его отца и Бессарабова этапировали из московского СИЗО «Матросская тишина» в оккупированный Симферополь.