Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» пока не получила официальное предложение от российского «Газпрома» продлить транзитный контракт или заключить новый на один год с января 2020 года.



Об этом сказал исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, комментируя информацию о том, что Газпром направил Нафтогазу свое предложению по транзиту газа через Украину после окончания контракта с 2020 года, сообщает УНИАН.

«Мы пока ничего не получили», - сказал он.

Напомним, сегодня Газпром заявил, что компания направила в адрес Нафтогаза официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год, с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.