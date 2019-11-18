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Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» пока не получила официальное предложение от российского «Газпрома» продлить транзитный контракт или заключить новый на один год с января 2020 года.

Об этом сказал исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, комментируя информацию о том, что Газпром направил Нафтогазу свое предложению по транзиту газа через Украину после окончания контракта с 2020 года, сообщает УНИАН.

«Мы пока ничего не получили», - сказал он.

Напомним, сегодня Газпром заявил, что компания направила в адрес Нафтогаза официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год, с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

 
ForUm

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