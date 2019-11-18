Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств - участниц Содружества независимых государств.
Соответствующий указ №851/2019 от 18 ноября обнародован на сайте главы государства.
«В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: выйти из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств - участников Содружества независимых государств, заключенного в Ташкенте 15 мая 1992», – сказано в документе.
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