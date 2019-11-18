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В Киеве на улице Ярославской трое молодых людей избили охранника супермаркета, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В полицию поступило сообщение от сотрудника продовольственного магазина о том, что по адресу ул. Ярославская компания молодых людей избила охранника, которого в тяжелом состоянии госпитализировали.

Как рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, правоохранители опросили свидетелей правонарушения, отработали прилегающую территорию и видео с камер наблюдения.

«Мы установили, что мужчина находился на рабочем месте, как к нему начала цепляться компания молодых людей навеселе, среди которых была одна девушка. Один из злоумышленников ударил охранника по лицу, после чего вместе с двумя своими товарищами начал его бить до тех пор, пока последний не упал на пол без сознания», - отметил он.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили лиц, причастных к совершению данного преступления. Ими оказались трое местных жителей, которые ранее к уголовной ответственности не привлекались.

«Фигуранты задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей», - добавил Ищенко.

Кроме того, следственным отделом Подольского управления полиции решается вопрос о внесении в единый реестр досудебных расследований сведений по данному факту по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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