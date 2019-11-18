Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис потребовал от Министерства внутренних дел Литвы публично объяснить, законно ли бывший министр экономического развития и торговли Украины и нынешний Генеральный директор государственного военно-промышленного концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус является гражданином Литовской Республики. Об этом он заявил литовскому изданию Lietuvos Rytas, сообщает УНИАН.

«Если возникают сомнения по поводу законности гражданства гражданина Литовской Республики, эти сомнения должны быть развеяны. Компетентные органы власти должны предпринять все необходимые меры, чтобы это было бы сделано», - заявил журналистам премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

Глава правительства Литвы подчеркивает, «что если установлены соответствующие основания, ответственные институции должны предпринять меры для прекращения гражданства».

Так премьер-министр Литвы прокомментировал заявление экспертов конституционного права Литвы о том, что Айварас Абромавичюс грубо нарушил Закон о гражданство Литовской Республики и должен быть лишен гражданства этой страны.

Газета Lietuvos Rytas пишет, что по Закону гражданства Литвы, Айварас Абромавичус должен был обратиться за разрешением в правительство Литовской Республики, чтобы работать министром экономики Украины и генеральным директором Укроборонпрома, но такого разрешения он не попросил. «Абромавичус не обращался в правительство за таким разрешением, когда был министром Украины», - подтвердил «Lietuvos Rytas» тогдашний премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс.

Бывший судья Конституционного суда Литвы, авторитетный профессор конституционной юстиции Витаутас Синкявичюс заявил, что гражданин Литовской Республики, который поступил на государственную службу другой страны, включая политические должности в другой стране, и не получил разрешения правительства Литвы, должен быть лишен гражданства Литовской Республики. Профессор подчеркивает, что такое решение должно быть принято, даже если бы этот гражданин на сегодняшний день уже не находился бы на государственной службе другой страны. По законодательству Литвы, государственная служба другого государства включает и работу в организациях, которым даны функции государственного управления, и для работы на должности в такой организации требуется гражданство другого государства, отмечается в материале.

Как пишет Lietuvos Rytas, должность генерального директора Укроборонпром как раз попадает под такую категорию. Потому что, по «Закону Украины об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе» и по Статуту государственного концерна «Укроборонпром», концерн выполняет ряд функций государственного управления.

Глава «Укроборонпрома» также должен получить и доступ к государственным тайнам от Службы безопасности Украины, а такой доступ по «Закону Украины о государственной тайне» выдается только гражданам Украины. Таким образом, пишет Lietuvos Rytas, Айварас Абромавичус систематически нарушает Закон о гражданстве Литовской Республики, не обращаясь к правительству Литвы за разрешением на работу главой «Укроборонпрома».

Lietuvos Rytas объясняет, что Абромавичус не обратился за разрешением к правительству Литвы работать министром экономики Украины, а сейчас генеральным директором Укроборонпрома, потому что в Украине стало бы известно, что он не выполнил своего обязательства, данного в декабре 2014 года, когда получал гражданство Украины от тогдашнего Президента Украины Петра Порошенко, - в течение двух лет отказаться от гражданства Литовской Республики. Тогда выяснился бы тот факт, что он публично лгал, что он автоматически потерял гражданство Литвы, когда вступил в гражданство Украины.

Советница министра внутренних дел Литвы Божена Заборовска-Зданович подтвердила изданию Lietuvos Rytas, что на самом деле Абромавичус не обратился в Департамент миграции Литовской Республики с просьбой отказаться от гражданства Литовской Республики, а наоборот попросил сохранить гражданство Литвы. Lietuvos Rytas также опубликовал информацию Государственной пограничной службы Украины о том, что в 2019 году Абромавичус пересекал границу Украины с действующими паспортами Украины и Литовской Республики.



Напомним, 30 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего министра экономического развития и торговли Украины Абромавичуса генеральным директором Государственного концерна «Укроборонпром».

11 июля Абромавичюс стал главой наблюдательного совета Укроборонпрома. Его ввели в наблюдательный совет Укроборонпрома указом президента 12 июня 2019 года.