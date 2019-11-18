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Служба безопасности Украины разоблачила системные факты присвоения руководством одного из департаментов Харьковского горсовета миллионов гривен, выделенных из горбюджета на ремонт автодорог.

По данным пресс-центра ведомства, в течение 2016-2018 годов руководство департамента незаконно продавало асфальтовую крошку (гранулят), которая оставалась после ремонта автодорог. Чиновники реализовывали тонны материалов подконтрольной фирме по ценам в пять раз ниже рыночных. Коммерсанты перепродавали продукцию уже по реальной стоимости. Полученные деньги организаторы схемы присваивали.

К тому же чиновники мэрии вообще не имели права распоряжаться материалами строительства. Ведь они принадлежали коммунальному предприятию, которое является балансодержателем всех автомобильных дорог Харькова.

По заключению комплексной строительно-технической и экономической экспертизы противоправными действии чиновников городскому бюджету был нанесен ущерб на сумму почти 5,3 миллиона гривен.

Правоохранители провели обыски по местам работы и проживания фигурантов дела, во время которых изъяли документацию по доказательствам осуществления схемы.

Сейчас двум чиновникам, в том числе заместителю начальника департамента, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (растрата и присвоение средств, совершенные в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения другим фигурантам дела.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к схеме.

Операция по разоблачению и документированию противоправной деятельности происходила совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
ForUm

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