Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко встречался с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и адвокатом Андреем Богданом у себя дома в ходе выборов президента.

Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

«Мы встречались несколько раз, когда я был в ГПУ. В ходе выборов я несколько раз встречался с господином Зеленским и господином Богданом. До объявления о походе на выборы, кажется, где-то в ноябре, и после объявления. Это были интересные встречи. Даже у меня дома встречались», - сказал он.

По его словам, главной задачей встреч было то, чтобы выборы прошли без использования правоохранительной структуры, без системы подкупа, которая могла быть использована.

Луценко добавил, что после выбором иногда встречается с Зеленским.

«Иногда он задает вопросы, я отвечаю. Иногда я какую-то информацию считаю нужным, чтобы глава государства знал. Это такое – эпизодические вещи, я не буду надувать щеки.

Я считаю, что у нас нормальные человеческие отношения. По крайней мере, он об этом меня заверил на последних наших официальных встречах. У нас были где-то 3-4 большие встречи, когда я был генпрокурором - я ему рассказывал вообще все, что происходило в ГПУ», - заявил Луценко.