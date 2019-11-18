Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов планирует за четыре года на должности реформировать рынок труда, бороться с монополиями, развивать международную торговлю, содействовать инвестициям, развивать село и рынок АПК.

Об этом он сказал в интервью «Прямому».

«Первое направление для меня самое важное — это реформа рынка труда. Меньше структурной безработицы, быстрее люди находят работу, повышение квалификации, профессионализация и тому подобное. Второе — это антимонопольная политика: чтобы у нас было меньше монополий, а больше конкуренции на рынке. Третье — это экспорт и импорт, международная торговля: чтобы мы были более успешны за счет экспорта», - сказал министр.

Четвертое направление, по словам Милованова, «это все, что связано с государственной собственностью, с управлением, а также с инвестициями и бизнес-климатом, то есть с частным рынком».

Пятым направленим он назвал рынок земли, «продовольственная безопасность», «безопасность питания», а также «развитие села».

«Я хочу, чтобы мы продумали стратегически, как мы будем развивать агро», - отметил министр.