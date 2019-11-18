Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2018 году, вскоре после отравления семьи Скрипалей, встречался на вечеринке с бывшим агентом КГБ, ныне бизнесменом Александром Лебедевым.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian.

«Борис Джонсон встречался с бывшим агентом КГБ во время весьма спорной поездки на вечеринку через два дня после посещения саммита НАТО на высоком уровне, повестка дня которого была сосредоточена на России», - говорится в сообщении.

Под бывшим агентом КГБ газета имеет в виду российского миллиардера Александра Лебедева, нынешнего владельца британских газет Independent и Evening Standard.

Джонсон, который в 2018-ом был министром иностранных дел, встретился с Лебедевым после саммита глав МИД в Брюсселе, организованного после отравления бывшего российского агента Сергея Скрипаля. Согласно информации издания, после саммита Джонсон без личной охраны отправился в Италию на вечеринку Евгения Лебедева - сына Александра Лебедева.

О встрече стало известно еще в июле 2019 года, однако Лебедев-старший до сих пор это отрицал. Теперь же представитель бизнесмена признал, что встреча состоялась на вечеринке: «Он (Александр Лебедев, - ред.) часто ездит в Италию с сыном. Он часто бывает в Европе и за эти годы познакомился там практически со всеми друзьями Евгения. Так что в этой встрече нет ничего необычного».

Как отмечает издание, неизвестно, о чем шла речь и как долго длилась встреча Лебедева с Джонсоном. Когда журналисты попросили прояснить ситуацию, на Даунинг-стрит отказались от комментариев.

Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 5 марта 2018 года обнаружили в бессознательном состоянии в британском Солсбери и госпитализировали с отравлением неизвестным веществом, которое впоследствии идентифицировали как нервно-паралитический реагент «Новичок» российского происхождения.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на Скрипалей. Британская разведка установила, что подозреваемые - «Александр Петров» (настоящее имя Александр Мишкин) и «Руслан Боширов» (настоящее имя Анатолий Чепига) - являются офицерами ГРУ.