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Премьер Великобритании Борис Джонсон не публикует доклад по вопросу о влиянии РФ на британские выборы, так как, вероятно, не хочет ухудшать отношения с президентом США Дональдом Трампом, пишет газета The Guardian.

Доклад в 50 страниц был подготовлен комитетами британского парламента, передает Интерфакс.

«Высокопоставленные источники в правительстве заявили, что доклад не публикуют, вероятно, с учетом отношений Джонсона и Дональда Трампа. Еще одна причина заключается в том, что именно говорится в докладе об отношениях Трампа с Россией», - пишет издание.

Один из собеседников журналистов отметил, что официальные объяснения властей по поводу решения пока не публиковать доклад, не отражают реальную ситуацию.

На прошлой неделе Джонсон заявил, что нет свидетельств вмешательства РФ в британскую предвыборную борьбу. Он отметил, что не видит причин ускорять процесс публикации доклада.
ForUm

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